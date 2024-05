Bei einer Nachfolgereglung in der Handwerksbranche sind Unternehmensverkäufe eher die Ausnahme. Kommt es jedoch zu einem für beide Seiten akzeptablen Abschluss, gibt es am Ende nur Sieger.

Thomas Mayrhofer - © bwd

Unternehmensverkäufe sind in der Handwerksbranche eher die Ausnahme, wie ein gelungenes Beispiel aus dem Ländle zeigt (siehe Beitrag "Burtscher Böden: Mit Nachfolger in die Zukunft" in bwd 5-24, ab Seite 102). Meist werden die oft seit Jahrzehnten bestehenden Familien­betriebe eben in derselben weitergegeben.

Weil es aber immer weniger Nachfolgewillige innerhalb des Familienverbandes gibt, sind andere Lösungsmöglichkeiten gefragt. Das kann zum Beispiel das nähere Umfeld sein, bei dem vor allem ähnliche Betriebe oder auch Partner am Bau infrage kommen. Auch die eigene Hausbank kann eine Vermittlungsplattform sein.

Wer es aber gleich professionell angehen möchte, der sollte sich an seine lokale Wirtschaftskammer wenden, die gemeinsam mit der Nachfolgebörse der Wirtschaftskammer Österreich einen guten und kompetenten Partner für dieses wichtige Thema darstellt – und dazu kostenfrei arbeitet.

Nachfolgeregelung: Den Faktor Zeit bedenken

Wichtig ist, bei allen Kanälen, die man nutzt, den Faktor Zeit nicht zu übersehen. Mindestens drei – Experten raten eher zu fünf – Jahren Vorlaufzeit sollten unbedingt eingeplant werden, wenn es zu einer erfolgreichen und möglichst reibungslosen (Generationen-) Übergabe kommen soll.

Scheitern können die Verhandlungen oft am Preis, von dem der Übergeber – meist aus emotionalen Gründen – eine zu hohe Vorstellung hat, geht es doch oft um ein gesamtes Lebenswerk. Aber auch andere Kleinigkeiten können zu einem plötzlichen Abbruch der Verhandlungen führen. Es empfiehlt sich daher, unbedingt einen externen Berater hinzuzuziehen, der als Moderator zwischen den beiden Verhandlungsparteien möglichst unparteiisch agieren sollte. Auch diesen kann man sich von der Wirtschaftskammer vermitteln lassen.

Wenn man so durch den doch langwierigen und mit vielen Tücken behafteten Verhandlungsprozess zu einem für beide Seiten akzeptablen Abschluss kommt, gibt es am Ende nur Sieger: den Übergeber ebenso wie den Übernehmer, aber auch die gesicherten Arbeitsplätze der fleißigen Mitarbeiter, die weiterhin mit ihren Leistungen zum Erfolg des Unternehmens beitragen können.