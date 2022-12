Im nachfolgenden Fall hat der Betrieb einer Fußbodenheizung zu Schäden am 2-Schicht-Fertigparkett geführt. Der Parkettleger kam am Ende nicht ganz ungeschoren davon. Er hatte es versäumt, vorab schriftlich über die maximale Oberflächentemperatur zu informieren.

Von Wolfram Steinhäuser und Frank Häberer

Überzahnungen mit Hohllagen und Aufkantungen. - © Steinhäuser

Die meisten Parketthersteller weisen in ihren Technischen Merkblättern darauf hin, bis zu welcher maximalen Oberflächentemperatur die Fußbodenheizung betrieben werden darf, um Parkettschäden zu vermeiden. Der Parkettleger muss im Rahmen seiner Hinweispflicht den Bauherrn/Auftraggeber/Nutzer auf diese maximal mögliche Oberflächentemperatur (am besten schriftlich) hinweisen und die Folgeschäden aufzeigen, die bei einer Überschreitung dieser maximalen Oberflächentemperatur entstehen können.

Im nachfolgend beschriebenen Fall kam es zu einem Parkettschaden, den sich der Vermieter und Mieter einer Wohnung nicht erklären konnten. Deshalb kam es zum Rechtsstreit, bei dem ein Sachverständiger eingeschaltet wurde.

Ausgangslage

In einer Wohnung wurde auf einen beheizten Calciumsulfatfließestrich ein 2-Schicht-Fertigparkett fest verklebt. Nach der ersten Heizperiode zeigten sich erhebliche Mängel am verklebten Parkett, allerdings nur in Wohnzimmer, Küche und Flur. Im Schlafzimmer und Kinderzimmer war das Fertigparkett in einem einwandfreien Zustand.

Schadensbild: Überzahnungen, Aufkantungen und mehr

Folgende Schäden wurden bei der Vorortbegehung festgestellt: Decklamellenablösung, Rissbildung in den Decklamellen, Überzahnungen, Aufkantungen, Hohllagen. Die Abbildungen im Beitrag zeigen, dass der Parkettschaden erheblich war.

Schadensursache: zu hohe Oberflächentemperaturen

Zum Ortstermin Mitte Februar war die Fußbodenheizung in Wohnzimmer, Küche und Flur voll in Betrieb. Der Sachverständige hat sofort die Oberflächentemperaturen in der gesamten Wohnung gemessen. In Wohnzimmer, Küche und Flur lagen die Oberflächentemperaturen zwischen 30 °C bis 34 °C. Im Schlafzimmer und Kinderzimmer lagen die Oberflächentemperaturen zwischen 22 °C und 25 °C.

Der Mieter bestätigte, dass er diese Oberflächentemperaturen ständig, also dauerhaft im Winterbetrieb einstellt. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass auch einmal höhere Temperaturen eingestellt wurden, um beispielsweise das Wohnzimmer schneller aufzuheizen.

Konkave Verformung mit Kantenbeschädigung. - © Steinhäuser

Bekanntlich ist Parkett ein hygroskopischer Werkstoff, der jahreszeitlich durch Quellung im Sommer und durch Schwindung im Winter gekennzeichnet ist. Die Quellung im Sommer erfolgt durch die Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft. Im Winter erfolgt eine Schwindung durch Abgabe der Holzfeuchte an die Raumluft. Durch die Schwindung entstehen Fugen zwischen den Parkettelementen. Besonders bei hohen Temperaturen der Fußbodenheizung trocknet das Parkett an der Unterseite intensiv aus, und es entstehen konkave Verformungen und Hohllagen. Durch die Dauerbelastung des Parketts infolge hoher Fußbodentemperaturen verliert der Klebstoff im 2-Schicht-Parkett an Festigkeit. Dadurch kommt es zu Ablösungen und Rissbildung in den Decklamellen.

Die Schadensursache in den betroffenen Parkettflächen waren die zu hohen und somit ungeeigneten Oberflächentemperaturen. In den Technischen Merkblättern/Datenblättern des Parkettherstellers ist eindeutig beschrieben, dass sein 2-Schicht-Fertigparkett bei der Verlegung auf eine Fußbodenheizung nur bis zu einer maximalen Oberflächentemperatur von 28 °C geeignet ist.

Schadensbeseitigung am 2-Schicht-Fertigparkett

Das Fertigparkett in den betroffenen Räumen musste vollständig erneuert werden. Sicherheitshalber wurde mit einer abgequarzten Reaktionsharzgrundierung grundiert, zementär gespachtelt und mit einem hartelastischen Parkettklebstoff das neue 2-Schicht-Fertigparkett geklebt.

Juristische Betrachtung

Da lediglich der Mieter die Fußbodenheizung ständig betätigt hat, hat auch nur er diesen Schaden zu verantworten. Allerdings hat der Parkettleger den Bauherrn und auch den Mieter nur mündlich auf die maximal mögliche Oberflächentemperatur von 28 °C hingewiesen. Die beteiligten Parteien haben sich geeinigt, den Fall außergerichtlich und kulant zu lösen, geschätzter Schaden ca. 3.000 Euro.

