Übergabe der Geschäftsführung bei Scheucher Parkett

Karl und Isabella Scheucher übergeben nach über 39 Geschäftsjahren die Leitung des österreichischen Parkettherstellers Scheucher Holzindustrie an ihren Sohn Karl Scheucher Junior.

Junior, KR Ing. Karl Scheucher. - © Scheucher

Karl Scheucher Junior stieg im Jahre 2009 in den Familienbetrieb ein. In diversen Positionen tätig, ist er bereits seit einigen Jahren mit der Geschäftsführung betraut. Wie vor 65 Jahren Karl Scheucher wurde auch ihm die Leidenschaft zum Holz in die Wiege gelegt. KR Ing. Karl Scheucher übernahm nach dem überraschenden Tod seines Vaters im Jahre 1985 von einem Tag auf den anderen den Betrieb.

Parkett aus der Steiermark

Mit einem der modernsten Fertigparkettwerke Europas und einem Parkettabsatz von knapp zwei Millionen Quadratmetern hat sich Scheucher in den letzten Jahrzehnten zu einem der führenden Parketthersteller in Europa entwickelt. Von der Produktentwicklung bis hin zur Produktion und dem Vertrieb werden alle Schritte der Wertschöpfungskette am Standort Mettersdorf in der Steiermark umgesetzt. Ca. 250 Mitarbeiter, vorwiegend aus der Region, sind dabei die Spezialisten für Präzision und Qualität hinter einem ausgereiften Maschinenpark. Scheucher Parkett erfüllt nach eigenen Angaben die weltweit höchsten Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Emissionsfreiheit.