Tilo: Business Excellence Quality Award gewonnen

Tilo hat erneut den Business Excellence Quality Award in der Gesamtwertung Böden für das Jahr 2023 gewonnen. So erzielte das Unternehmen beispielsweise in der Hauptkategorie "Qualität" den höchsten Indexwert.

Prokurist Maximilian Reich (Leitung Vertrieb, links) und DI Herbert Kendler (Geschäftsführung) freuen sich über den "Business Excellence Quality Award – Gesamtwertung Böden 2023". - © Tilo

Die vom Market Institut verliehene Auszeichnung Business Excellence Quality Award basiert auf einer Expertenbefragung von 200 Entscheidungsträgern österreichischer Tischlereibetriebe, welche einen umfassenden Überblick über die Zusammenarbeit bzw. Produkte verschiedener Anbieter haben. Bewertet wurden die Bereiche Dachmarke, Qualität, Preisgestaltung, Marketing und Prozessqualität.

Die Böden von Tilo werden bei vier von zehn Tischlereibetrieben eingesetzt und sind somit die am häufigsten verlegten Böden. Qualität, Angebotsbreite und Preisgestaltung wurden überdurchschnittlich gut bewertet. In der Hauptkategorie "Qualität" sichert sich Tilo auf Basis der Befragung aller Tischlereibetriebe den höchsten Indexwert. Auch die Angebotsbreite und -vielfalt des Lohnsburger Unternehmens wird als überdurchschnittlich bewertet. Bei der Preisgestaltung konnte Tilo außerdem den mit Abstand höchsten Wert erzielen.

Als nachhaltiges Unternehmen geschätzt

Die besonders hohe Einschätzung von Tilo als „Nachhaltiges Unternehmen“ spiegelt die Bemühungen des Bodenherstellers und dessen nachhaltige Geschäftspraktiken in den letzten Jahren wider. Sechs von zehn Betrieben, die mit Tilo zusammenarbeiten, bewerten das Unternehmen als sehr bzw. eher nachhaltig.

Das oberösterreichische Unternehmen zählt mit seinen hochwertigen Böden und Zubehör ebenfalls in Bezug auf die Lieferfähigkeit zu den Besten in der Branche. Diese Bewertung erstreckt sich auch auf die Kategorie "Service, Betreuung & Zusammenarbeit". Hier konnte der Hersteller die hohen Erwartungen der Partner sogar noch übertreffen.