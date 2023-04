Thomsit: Karsten Scholz wird Vertriebsleiter Deutschland

Karsten Scholz, bis­lang Thomsit-Verkaufsleiter Nord-Ost, übernimmt zum 1. Mai 2023 die Vertriebsleitung für Thomsit in ganz Deutschland.

Karsten Scholz übernimmt zum 1. Mai 2023 die Thomsit-Vertriebsleitung in Deutschland. - © Thomsit

Karsten Scholz (52), gelernter Kaufmann, ist seit 18 Jahren bei Thomsit tätig, zuletzt in der Position als Verkaufsleiter Nord-Ost. Zum 1. Mai 2023 übernimmt Scholz die deutschlandweite Vertriebsleitung für Thomsit und berichtet an den Vertriebsdirektor der PCI Gruppe, Holger Sommer.

Bezirksleiter Bernward Adler (41), gelernter Kaufmann und Dipl-Betriebswirt FH, ist seit 12 Jahren bei Thomsit tätig und tritt die direkte Nachfolge von Karsten Scholz als Verkaufsleiter Nord-Ost an. Adler wird somit zukünftig für die Steuerung der Vertriebsaktivitäten in der Thomsit-Region Nord-Ost ver­antwortlich sein und ein Vertriebsteam aus Bezirksleitern und Fachberatern führen. Er berichtet in seiner neuen Funktion an Karsten Scholz.