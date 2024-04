Textile Beläge: Absatz geht weiter zurück

Wie das Kompetenz-Zentrum Textil + Sonnenschutz in Wuppertal mitteilt, wurden bei den textilen Bodenbelägen im vergangenen Jahr ein Absatzminus von sieben Prozent und ein Umsatzminus von einem Prozent erzielt.

Der Absatz von textilen Bodenbelägen ist 2023 um sieben Prozent zurückgegangen. Bild: © Kompetenz-Zentrum Textil + Sonnenschutz

„Daran konnte auch das im ersten Halbjahr 2023 gut angelaufene Exportgeschäft bei den textilen Bodenbelägen nichts ausrichten, da diese Entwicklung sich nicht bis zum Jahresende fortgesetzt hat, heißt es dazu aus Wuppertal. Die Hersteller von Heimtextilien haben für das Geschäftsjahr 2023 insgesamt ein Umsatzminus von -6,1 Prozent zu vermelden, wobei alle Sparten Einbußen bei Absatz und Umsatz erzielt hätten.

„Der Frequenzmangel im stationären Handel, die sehr schwache Nachfrage, die mittlerweile auch den Onlinehandel erreicht hat, sind die zentralen Probleme, mit denen die Hersteller 2023 kämpften – und die Lage spitzt sich 2024 weiter zu. Große Überkapazitäten im Markt verstärken den Druck. Der Anstieg bei Rohstoffpreisen und Lohnkosten sorgt für enormen Margendruck in der Industrie", heißt es weiter in der Mitteilung. Durch gesunkene Containerpreise seien zunehmend Angebote asiatischer Hersteller im deutschen Markt, was zu Preisdumping führe und die Margen weiter schmälere. „Die wichtige Käuferschicht der Mitte, bislang größtes Segment im Markt, bricht zunehmend weg. Es wird nur noch sehr günstig oder hochwertig gekauft. Im hochwertigen Segment werden zu geringe Mengen verkauft. Die sehr günstigen Produkte, die in großen Mengen verkauft werden, werfen keine Margen ab“, so das Kompetenz-Zentrum zu den Ursachen der Rückgänge.