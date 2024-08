ter Hürne baut sein Team weiter aus

ter Hürne verstärkt seine Kompetenz in den Bereichen Produktmanagement und Logistik. Dafür holt das Unternehmen zwei erfahrene Profis an Bord.

Kerstin Becker und Patrick Borrosch. - © ter Hürne

Seit dem 1. Juli 2024 verstärkt Kerstin Becker das Produktmanagement bei ter Hürne und wechselt damit von der Herbers Büro-Service GmbH & Co. zu dem Südlohner Bodenspezialisten. Als ausgebildete Tischlerin und staatlich geprüfte Betriebswirtin bringt sie umfangreiche Erfahrung im Produkt- und Stammdatenmanagement sowie in leitenden Positionen der Einrichtungs-, Möbel- und Türenbranche mit.

Patrick Borrosch hat am 1. Juli 2024 die Leitung der Logistik bei ter Hürne übernommen. Mit mehreren Jahren Erfahrung in diesem Bereich, u. a. als Head of Logistics and Customs bei Friwo Gerätebau in Ostbevern, bringt der ausgebildete Bachelor of Arts und Betriebswirt wertvolle Fachkenntnisse in diese Schlüsselposition ein. Als Logistikleiter ist Patrick Borrosch verantwortlich für die Optimierung der Lieferketten, die Effizienzsteigerung der Lagerverwaltung sowie die termingerechte und kostenoptimierte Lieferung der Produkte, um den Service für ter Hürne Partner weiter zu steigern.

Bernhard ter Hürne, der geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens, unterstreicht: Kerstin Becker und Patrick Borrosch sind aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem Verständnis für unsere hohen Anforderungen die perfekte Ergänzung für unser Team. Wir freuen uns sehr, dass sie mit uns in die Zukunft gehen und den Wachstumskurs unseres Unternehmens ter Hürne aktiv mitgestalten.