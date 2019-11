31.10.2019

Tarkett ordnet Produktion und Logistik neu

Tarkett ordnet an seinen Standorten Konz (Deutschland) und Clervaux (Luxemburg) Produktion und Logistik neu. Die Änderungen sollen ab Anfang 2021 greifen, gibt das Unternehmen bekannt.

Vinylproduktion in Konz: Zur Erhöhung der Auslastung in beiden Tarkett-Werken werden Produktions- und Logistikabläufe in Deutschland und Luxemburg optimiert. - © Tarkett

Die LVT-Herstellungsaktivitäten in Konz werden nach Clervaux verlegt, wo bereits LVT (Luxury Vinyl Tiles) produziert werden. Parallel dazu wird das Werk in Clervaux einige Produktionsaktivitäten seiner elastischen Vinylbodenbeläge ins deutsche Werk verlegen, um auf diese Weise die Stärken beider Standorte auszubauen. Von der Umstrukturierung verspricht sich Tarkett eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bei gleichzeitiger Verbesserung des Kundenservice, heißt es in einer Mitteilung. Eine kosteneffizientere Produktion bei gleichzeitiger Qualitätssicherung und verminderten Transportwegen sei auch im Sinne der übergreifenden Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens.



„Clervaux und Konz haben bereits in der Vergangenheit einige Produktionsschritte miteinander geteilt“, erklärt Tilo Höbel, General Manager DACH der Tarkett Holding GmbH. „Konz wird sich zukünftig auf das Kerngeschäft der elastischen Vinylbodenproduktion konzentrieren, und Clervaux wird die LVT-Produkte noch effizienter fertigen und gleichzeitig die hohe Produkt- und Servicequalität für unsere Kunden verbessern."



Die Neuordnung soll bis Ende des Jahres 2020 abgeschlossen sein, ohne dass es für Kunden zu Einschränkungen bei Planungen oder Bestellabläufen kommt.