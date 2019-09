18.09.2019

Tarkett: Neu im Nachhaltigkeitsindex GCX

Im Rahmen des Rebalancings beim Global Challenges Index (GCX) rückt Tarkett zum 20. September 2019 neu in den nachhaltigen Aktienindex auf.

Tarkett setzt auf reichlich vorhandene, schnell erneuerbare, recycelbare oder aus recycelten Bestandteilen gewonnene Materialien für die Herstellung von Bodenbelägen. - © Tarkett

Die Index-Zusammensetzung des GCX wird regelmäßig halbjährlich einer Prüfung unterzogen, bei der alle 50 gelisteten Unternehmen nach von der Börse Hannover und ISS ESG entwickelten Richtlinien bewertet werden. Ab 20. September ist Tarkett nun ebenfalls in dem nachhaltigen Index gelistet.

Tarkett stelle über zertifizierte Produkte Nachhaltigkeitsstandards in der Wertschöpfungskette sicher, begründet Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG, die Aufnahme des Unternehmens in den Index. Dadurch würde die Zertifizierung von Gebäuden nach Nachhaltigkeitsstandards ermöglicht. Aus Nachhaltigkeitssicht positiv beurteilt werden nach Angaben von Tarkett die Zertifizierung verwendeter Rohstoffe und Produkte nach branchenspezifischen Nachhaltigkeitslabels, wie FSC/PEFC für Holzprodukte oder „Cradle to Cradle“-Zertifizierungen für Produkte, bei denen auf die Verwendung von gesundheits- und umweltschädlichen Stoffen verzichtet wird und über deren gesamten Lebenszyklus der Material- bzw. Ressourcenverbrauch optimiert ist.

Bei Tarkett sei man überzeugt, dass ein grundsätzlicher Richtungswandel dringend notwendig sei, um die begrenzten natürlichen Ressourcen der Welt zu erhalten. "Eines unserer strategischen Ziele ist es, im Übergang zu einer vollständigen Kreislaufwirtschaft in der Bodenbelagsindustrie voranzugehen", erklärt Raphaël Bauer, CFO von Tarkett.

Auch die Anforderungen des ISS ESG Prime Status (ehemals oekom Prime Status) würden von dem Unternehmen erfüllt. Diese beziehen sich laut Tarkett auf die Nachhaltigkeitsperformance von Unternehmen, die insbesondere die Nutzung von Chancen, das Erzielen eines positiven Impacts und den erfolgreichen Umgang mit branchenbezogenen Risiken abbildet.

Der GCX umfasst 50 internationale Aktien besonders nachhaltig handelnder Unternehmen, die sich der Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen widmen. Dazu gehören u. a. Klimawandel, nachhaltige Waldwirtschaft, Bevölkerungsentwicklung, Armutsbekämpfung und verantwortungsvolle Führungsstrukturen. Die aktuelle Zusammenstellung des GCX kann hier eingesehen werden.