30.06.2022

Tarkett: Katja Kleine-Wilde verantwortet Marketing D/A/CH

Katja Kleine-Wilde hat zum 1. Juni 2022 die Marketingleitung D/A/CH für den Bodenbelagshersteller Tarkett übernommen.

Bei Tarkett in neuer Funktion tätig: Katja Kleine-Wilde. - © Tarkett

Katja Kleine-Wilde ist seit über 20 Jahren für die in Ludwigshafen ansässige Vertriebsgesellschaft der Tarkett Holding GmbH tätig. Zuletzt verantwortete sie das Pricing Management für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Gefragt nach den Schwerpunkten in ihrer neuen Funktion hat sie eine klare Botschaft: „Wir werden weiterhin mit viel Innovations- und Tatkraft kreislauffähige Produkte entwickeln, um das zirkuläre Bauen, beispielsweise mit unserem Rücknahmeprogramm ReStart, effektiv voran zu bringen. Mein besonderer Fokus liegt in nächster Zeit darin, die Bekanntheit unserer Marken Tarkett und DESSO zu erhöhen und die positive Wahrnehmung unserer funktionalen, kreativen und nachhaltigen Bodenbeläge in den D/A/CH Märkten noch weiter zu stärken.“