Süddeutscher Estrichtag am 13. Juni 2024 in Plankstetten

Der Landesverband Bayerischer Bauinnungen, die Bundesfachschule Estrich und Belag e.V., die Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V. und der Fachverband Fußbodenbau Baden-Württemberg laden am 13. Juni 2024 zum Süddeutschen Estrichtag 2024 ein.

Der Süddeutsche Estrichtag wendet sich gezielt an das Estrichlegerhandwerk. - © Bundesfachschule Estrich +Belag

Der Landesverband Bayerischer Bauinnungen, die Bundesfachschule Estrich und Belag e.V., die Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V. und der Fachverband Fußbodenbau Baden-Württemberg laden am 13. Juni 2024 (Aktualisierter Termin!) nach Plankstetten zum Süddeutschen Estrichtag 2024 ein.

Der Süddeutsche Estrichtag ist ganz auf die Praxis des Estrichlegers ausgerichtet. Die Teilnehmer erwarten hochkarätige technische Vorträge, namhafte Referenten und der Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen und den Partnern aus der Industrie, die in der begleitenden Fachausstellung ihre neuesten Produkte vorstellen werden. Der Süddeutsche Estrichtag 2024 will an den Erfolg der Auftaktveranstaltung 2022 anknüpfen. 140 Besucher und 15 Aussteller aus der Industrie machten damals die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg.

Anmeldungen für Teilnehmer und Aussteller per E-Mail an winterhager@lbb-bayern.de oder online.

Anmeldeschluss ist Montag, 27. Mai 2024.