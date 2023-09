Über 700 Teilnehmer – etwa ein Drittel mehr als im letzten Jahr – traten bei den steirischen Lehrlingswettbewerben StyrianSkills 2023 in 49 Bewerben aus 44 Berufen gegeneinander an. Die Sieger zeigten erneut, was der Fachkräftenachwuchs der Steiermark draufhat.

Daniela Kieler, Siegerlehrling Bodenleger (ETS Egger GmbH, Irdning-Donnersbachtal) mit den Funktionären der Wirtschaftskammer bei der Siegerehrung. - © WKO Steiermark

Am 3. Juli 2023 nahmen die besten Lehrlinge der Steiermark im Rahmen der Abschlussgala im Europasaal der WKO Steiermark die begehrten gläsernen Trophäen, die Styrian­Skills-Awards entgegen. Bei den Bodenlegern siegte Daniela Kieler vom Ausbildungsbetrieb ETS Egger GmbH, Irdning-Donnersbachtal.

Insgesamt hatten sich über 700 Jugendliche aus den Sparten Gewerbe und Handwerk, Tourismus, Handel, Transport und Verkehr sowie Industrie an den 49 Bewerben beteiligt.

Was die duale Ausbildung angeht, sind sich die Experten sowie ausbildende Unternehmen sicher: Die Lehre gilt als wirksames Gegenmittel gegen den Fachkräftemangel, der mittlerweile fast alle Branchen betrifft. Hoch motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter sind so gefragt wie noch nie. Das macht die Lehre zugleich zum Garanten für einen Top-Job für Jugendliche. „Gut ausgebildete Fachkräfte sind der größte Bodenschatz, den wir in der Steiermark haben. Die Zeiten sind nicht einfach, aber mit dem Potenzial, das wir hier heute zu Gast haben, mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wir gehen mit Emotion, Leidenschaft und starkem Optimismus in die Zukunft!“, betonte Ing. Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark, bei der Abschlussgala.

Die Auszeichnung wurde von Ing. Josef Herk, Spartenobmann Hermann Talowski, Innungsmeister Anton Frohmann (Bodenleger), Landesinnungsmeister Stellvertreter KoR Gerhard Freisinger (Dachdecker, Spengler), Landesinnungsmeister Hannes Koudelka (Maler), Landesinnungsmeister Gerhard Kaufmann (Tapezierer), Landesinnungsmeister Stv Engelbert Schrempf (Holzbau), Landesinnungsmeister Dieter Sajko (Glaser) sowie Innungsmeister Josef Kaindlbauer (Steinmetz) an die Sieger übergeben.