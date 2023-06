Stipendium für Azubis im Handwerk: Jetzt bewerben!

Contorion, der Online-Fachhändler für professionelles Handwerk, vergibt zum vierten Mal in Folge ein mit insgesamt 3.000 Euro dotiertes Stipendium für Auszubildende im Handwerk. Bewerbungsschluss ist am 13. August 2023.

Das Azubi-Stipendium im Gesamtwert von 3.000 Euro richtet sich an angehende Handwerker aus Deutschland und Österreich. Bis zum 13. August 2023 können sich Auszubildende unter contorion.de/azubi-stipendium um das Stipendium bewerben. Der Gewinner erhält ein Jahr lang monatlich 250 Euro zur freien Verfügung. Über die Vergabe des Azubi-Stipendiums entscheidet eine Jury.

Der Bewerbungsablauf

Die Bewerbung um das Stipendium - ein Video (maximal 60 Sekunden) oder ein Foto mit Text (maximal eine Seite) - erfolgt online unter contorion.de/azubi-stipendium.

Bewerbungszeitraum: bis 13. August 2023

Voraussetzungen: Um das Stipendium können sich Personen aus Deutschland oder Österreich zwischen 16 und 30 Jahren bewerben, die sich zum Zeitpunkt der Bewerbung in einer handwerklichen Ausbildung befinden oder in Kürze eine handwerkliche Ausbildung beginnen. Bewerber müssen ab Beginn der Stipendiumauszahlung (November 2023) noch mindestens zehn Monate in der Ausbildung sein.

Finale und Preisverleihung: Aus allen Bewerbungen werden die fünf Besten bestimmt und zum Finale eingeladen. Das Finale mit anschließender Preisverleihung soll im September 2023 in Form einer digitalen Veranstaltung mit den Finalisten und Jury-Mitgliedern stattfinden.

Das gibt es zu gewinnen: Neben dem Hauptgewinn (3.000 Euro monatlich in 250-Euro-Raten über ein Jahr lang ausgezahlt) gibt es für die Finalisten attraktive Sachpreise unter anderem von Stier.