Stauf: Tom Schlag übernimmt Vertriebsleitung

Die Stauf Klebstoffwerk GmbH begrüßt mit Tom Schlag (36) einen neuen Vertriebsleiter. Schlag ist seit Mitte November für den Vertrieb des Familienunternehmens aus dem Siegerland in der DACH-Region verantwortlich.

Tom Schlag leitet den DACH-Vertrieb der Stauf Klebstoffwerk GmbH. - © Stauf Klebstoffwerk GmbH

„Wir freuen uns, dass wir mit Tom Schlag frische Vertriebspower für unser Unternehmen gewinnen konnten. Er kennt die Herausforderungen der Branche und wird gemeinsam mit unserem Vertriebsteam das Potenzial der Stauf Klebstoffwerk GmbH weiter ausbauen“, betont Andreas Zinkhan, Geschäftsführer der Stauf Klebstoffwerk GmbH.

Tom Schlag ist bereits seit jungen Jahren in der Bodenbelagsbranche aktiv. Nach seiner Ausbildung im Verkauf eines süddeutschen Parketthändlers wechselte er in den Vertrieb eines Parkettherstellers aus Österreich. Seitdem war Schlag in verschiedenen Vertriebs- und Führungspositionen beim Bauchemieproduzenten Mapei und der Bauwerk Group tätig.

„Ich freue mich auf die Aufgaben, die vor mir liegen. Meine Erfahrung im Vertrieb und meine Verbundenheit mit der Bodenbelagsbranche möchte ich nutzen, um die Geschäftsziele des Unternehmens zu erreichen und die Kundenbeziehungen weiter zu vertiefen“, so Tom Schlag.