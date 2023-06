Sonnhaus: Trauer um Mag. Gerhard Fessl

Wie das Großhandelsunternehmen Sonnhaus mitteilt, ist der ehemalige Geschäftsführer und Großhandelspionier der Raumausstattungsbranche Mag. Gerhard Fessl im 71. Lebensjahr verstorben.

Unternehmer und Großhandelspionier Mag. Gerhard Fessl starb im Alter von 71 Jahren. - © Sonnhaus

Nach einem arbeitsreichen Leben und schwerer Krankheit ist Mag. Gerhard Fessl am 10. Juni 2023 verstorben. Er war über Jahrzehnte die treibende Kraft der Erfolgsgeschichte Sonnhaus, Visionär und für viele Mitarbeiter ein Vorbild. Sein Handeln war geprägt von unternehmerischem Weitblick, seiner menschlichen Wärme und enormer Ausdauer.

In der 92-jährigen Unternehmensgeschichte hat Mag. Gerhard Fessl über 43 Jahre Sonnhaus erfolgreich geführt. Mit seinem Eintritt in dritter Generation in das Familienunternehmen 1978 hat er begonnen, den Großhandel mit Bodenbelägen, Vorhängen und Möbelbezügen auszubauen. Gleichzeitig erfolgte die Umfirmierung von der Firma Sonnleitner auf Sonnhaus und der Standortwechsel von der Welser Innenstadt in das Industriegebiet Wels-Pernau.

Durch konsequentes Wachstum wurden drei Standorte in Wels, Wien und Straubing mit über 150 Mitarbeitern aufgebaut. Mag. Gerhard Fessl hinterlässt mit Sonnhaus sein Lebenswerk, das er mit viel Freude und Energie zu einem der führenden Großhandelshäuser der Raumausstattungsbranche in Österreich und darüber hinaus gemacht hat. 2021 übergab er die Geschäftsführung an seinen Sohn Mag. Stefan Fessl.

Zeit seines Lebens war es ihm ein Anliegen, auch weitere Funktionen in der Branche wahrzunehmen. So war er von 2001 bis 2019 im Aufsichtsrat der Rigromont, einer Einkaufs- und Servicegesellschaft europäischer Boden-Großhändler und über 16 Jahre Vorsitzender im „Fachausschuss Großhandel mit Waren der Raumausstattung“ in der österreichischen Wirtschaftskammer.

Darüber hinaus war Mag. Gerhard Fessl als Miteigentümer der IFW Manfred Otte GmbH, einem spezialisierten Hersteller von Hightech-Spritzgusswerkzeugen und Spritzgussteilen in Micheldorf, von 2005 bis 2020 als Beirat tätig und hat über lange Jahre den Erfolg sowie die Entwicklung des Unternehmens mitgesteuert.