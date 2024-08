Sonnhaus: Führungswechsel an der Spitze

Nach über 17 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in der Geschäftsführung bei Sonnhaus übergab Alfred Klambauer das Zepter an Philipp Lindinger.

Führen die Geschäfte von Sonnhaus v.l.: Philipp Lindinger, Stefan Fessl und Christian Baumann. - © Sonnhaus

Philipp Lindinger übernahm in der Funktion am 1. Juli 2024 die Verantwortung für die Bereiche Vertrieb, Logistik und Marketing und bildet gemeinsam mit dem Eigentümer Stefan Fessl künftig die Spitze des Großhändlers Sonnhaus. Philipp Lindinger trat 2018 in das Unternehmen ein und verantwortete erfolgreich den Bereich Marketing und PR ehe er Ende 2022 die Leitung des gesamten Verkaufsapparats für Österreich und Südtirol übernahm. Zu seinen weiteren, bisherigen Tätigkeiten gehörten zudem die Einführung einer eigenen Firmenakademie sowie die Gesamtprojektverantwortung eines umfassenden Strategieprozesses.

In der Tätigkeit von Alfred Klambauer, die 2007 startete, fallen der Expansionskurs hin zu einem der führenden Großhändler in der Branche der Raumausstattung sowie schließlich der Generationenwechsel innerhalb der Eigentümerfamilie und damit die Übernahme des Unternehmens durch Stefan Fessl in vierter Generation. Gemeinsam mit der Eigentümerfamilie erfolgte schrittweise die Modernisierung des gesamten Lager- und Logistiksystems, die Einführung eines modernen, integrierten ERP-Systems sowie die Formung eines schlagkräftigen Außendienstteams.

In Deutschland führt Christian Baumann die Geschäfte der Firma Sonnhaus Deutschland GmbH. Aus Österreich erfolgt die Betreuung des Heimatmarktes Österreich und Südtirol, der Schweiz sowie aller weiterer internationaler Märkte.