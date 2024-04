Sika: Wechsel im Management Deutschland

Bei der Sika Deutschland GmbH in Stuttgart rücken Simon Krauss und Frank Rösiger in die Geschäftsleitung auf. Rösiger tritt dabei die Nachfolge von Arne Seebode an, der die Position des Head of Operations EMEA übernimmt.

Frank Rösiger, neuer Head of Operations und Geschäftsleitungsmitglied bei der Sika Deutschland GmbH. Bild: © Sika Deutschland GmbH

Seit dem 1. April ist Frank Rösiger, bisher Head of Operations & Technology PCI, neuer Head of Operations Germany und Geschäftsleitungsmitglied der Sika Deutschland GmbH. Parallel dazu behält er die Funktion des Technischen Geschäftsführers der PCI Group. Ebenfalls zum 1. April wurde Simon Krauss neues Geschäftsleitungsmitglied für den Direktvertrieb der Sika Deutschland GmbH. Seit Juli 2022 hat Krauss seine Position als Bereichsleiter Verkauf und Key-Account-Management Bodenbeschichtungen/Betonschutz inne, die er vorerst in Personalunion weiterhin ausüben wird. Arne Seebode wurde zum 1. April zum Head of Operations der Region EMEA von Sika ernannt. Zu seinen Hauptaufgaben gehört die Umsetzung der Strategie 2028 in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Organisationen in der Region EMEA. Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie und konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie.