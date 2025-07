Sika: Produktion in Wittenberg wird erweitert

Sika Deutschland CH AG & Co KG wird ihren Standort in Lutherstadt Wittenberg zukünftig noch stärker als Produktionswerk nutzen und verlagert daher den Versand an ihre Standorte Augsburg und Hamm.

Am Standort Lutherstadt Wittenberg erweitert Sika die Produktion. - © ©PCI Augsburg GmbH

Zusätzlich zur bestehenden Produktpalette wird das Unternehmen in Wittenberg Sika-Injektionsharze (Sika Inject) herstellen, die in der Bauwerksinstandhaltung und Betonsanierung Anwendung finden. Aktuell produziert der Standort Produkte, die unter verschiedenen Produktmarken vertrieben werden, unter anderem Thomsit-SMP-Parkettkleber, Silikon-Dichtstoffe (z.B. PCI Silcofug) und Bitumen-Abdichtungsmassen wie etwa PCI Pecimor oder PCI Barraseal Turbo sowie Reaktionsharze (u.a. PCI Durapox Premium/ Premium Multicolor). Diese Produkte werden auch weiterhin in Wittenberg gefertigt. Zusätzlich produziert das Unternehmen nun auch die Sika-Injektionsharze für die Wasserabdichtung (Sika Inject) in Wittenberg.

Aufgrund dieser Produktionserweiterung verlagert Sika Deutschland den Versand für das Handelsgeschäft zum 1. Juli von Wittenberg auf die Lieferzentren des Unternehmens in Augsburg und Hamm. Damit soll die gesamte Kapazität des Werks auf die noch umfangreichere Produktion konzentriert werden. Das 1991 in Betrieb genommene Werk in der Lutherstadt Wittenberg produziert hauptsächlich Trockenmörtel, Reaktionsharze, bituminöse Produkte sowie Dichtstoffe und beschäftigt rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.