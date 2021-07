21.07.2021

Sika Österreich: Senn leitet Marketing & Kommunikation

Markus Senn ist seit März 2021 Leiter Marketing & Kommunikation beim Bauchemie-Hersteller Sika Österreich. Er übernimmt damit die Verantwortung für die gesamte Marketingstrategie und die weitere Digitalisierung des Unternehmens.

Markus Senn ist der neue Leiter Marketing & Kommunikation bei Sika Österreich. - © Anna Wilhelm

Mit Markus Senn (34) holt sich Sika Österreich einen erfahrenen Spezialisten ins Team. Senn verantwortete zuletzt als Manager den E-Commerce & Omnichannel Marketing-Bereich der Onlinedruckerei druck.at. Seit 2019 ist er als nebenberuflicher Lektor für Online-Marketing an der FH Wiener Neustadt tätig. Markus Senn absolvierte an der Wirtschaftsuniversität Wien das BWL-Bachelorstudium und schloss an der FH Campus Wien das Masterstudium Public Management ab.



In seiner neuen Position übernimmt der gebürtige Niederösterreicher die Verantwortung für die Marketing-Strategie bei Sika Österreich. “Es ist mein großes Ziel, die Breite und Innovationskraft unserer Produkte und Services allen unseren Kunden deutlich zu kommunizieren. Dazu werden wir unsere Anstrengungen auf den digitalen Kanälen verstärken und sie optimal mit den Aktivitäten unserer Verkaufsteams in Einklang bringen“, freut sich Markus Senn auf die neue Herausforderung.