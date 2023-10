Sika erweitert Standort in Wiener Neudorf

Der Sika Standort in Wiener Neudorf wurde umgestaltet und erweitert. Eine zusätzliche Lager- und Kommissionierhalle sowie ein Schulungszentrum kamen hinzu. Damit verstärkt der Bauchemie-Hersteller seine Präsenz im Osten Österreichs.

Drohnenbild des Lagergebäudes am Sika Standort Wiener Neudorf. - © Sika Österreich

Eine zusätzliche Kommissionier- und Lagerhalle steigert künftig die Lagerkapazitäten von Sika in Wiener Neudorf. Im Rahmen der Standorterweiterung wurde auch eine Neugestaltung des bestehenden Lagers durchgeführt, um die logistische Abwicklung und den Materialfluss zu optimieren.

Das neue Schulungszentrum, genannt "Sika Campus", verfügt über Labore und Schulungsräume, die bis zu 50 Personen Platz bieten. Beim Ausbau des Standorts lag nach eigenen Angaben ein besonderes Augenmerk auf einer ökologischen und energieeffizienten Bauweise. Demnach wurden die Dächer des Zubaus begrünt und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. „Die Erweiterung des Sika Standortes in Wiener Neudorf dient insbesondere dazu, unsere Kunden besser und schneller mit unseren Produkten und Dienstleistungen zu versorgen“, sagt Mag. Markus Egger, Geschäftsführer von Sika Österreich. „Vor Kurzem haben wir an unserem Produktionsstandort Innsbruck eine der größten Photovoltaik-Anlagen in West-Österreich in Betrieb genommen. Unsere Investitionen spiegeln unser Engagement wider, eine nachhaltige Zukunft für die Bau- und Industriebranche zu gestalten.“