Shaw Industries und Classen bilden Partnerschaft

Classen wird künftig das Angebot an Hartbodenbelägen bei Shaw Industries erweitern, was Classen eine bedeutende Expansion auf dem nordamerikanischen Fußbodenmarkt ermöglicht.

Die Shaw Industries Group (Shaw) gibt eine strategische Partnerschaft mit der Classen-Gruppe bekannt. Shaw gehört zu den weltweit größten Teppichherstellern und liefert elastische Bodenbeläge, Hartholz, Fliesen und Stein, Kunstrasen und andere Spezialprodukte an private und gewerbliche Märkte weltweit. Durch die Partnerschaft mit Classen wird Shaw zum exklusiven Vertriebspartner für die neuen gewerblichen Bodenbelagsprodukte des Unternehmens in Nordamerika: "Neben dem langjährigen Engagement und der erfolgreichen Entwicklung nachhaltiger Designs sind Shaw und Classen auch aufgrund ihrer gemeinsamen Werte eine Partnerschaft eingegangen", sagt Tim Baucom, Präsident und CEO von Shaw. "Nun können wir gemeinsam neue Produkte auf den Markt bringen und die Anforderungen unserer Kunden an Bodenbeläge noch besser bedienen."

Classens Portfolio werde der wachsenden Nachfrage nach alternativen Hartbodenbelägen in Nordamerika gerecht. Die Partnerschaft mit Shaw ermöglicht Classen wiederum eine bedeutende Expansion in der Region. Beide Unternehmen engagieren sich nach eigenen Angaben für ein "Cradle to Cradle" inspiriertes, einzigartiges Produktdesign mit Schwerpunkt auf Gesundheit und Wohlbefinden, Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Wasser- und Bodenverantwortung sowie sozialer Fairness: "Dies ist eine Gelegenheit, zum entscheidenden Zeitpunkt in diesen Bereichen zusammenzuarbeiten", sagt Dr. Moritz Menier, CEO von Classen Americas Inc.