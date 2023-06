Sharkgroup: Spatenstich für neues Bodenkompetenzzentrum

Nach einer kurzen Projektierungsphase erfolgte am 6. Juni 2023 der Spatenstich für das neue Bodenkompetenzzentrum der Schweizer Sharkgroup mit ihren Firmen enia flooring, Direct Handling und Profloor in Oberhasli.

Spatenstich für das neue Bodenkompetenzzentrum (v.l.n.r.): Stefan Truttmann (Geschäftsführer Profloor), Janine Heberle (stv. Geschäftsführerin Sharkgroup), Ingo Seemayer (Geschäftsführer enia flooring international), Laura Mühlebach (stv. Geschäftsführerin Maretimo), Moritz Mühlebach (Geschäftsführer und VRP Sharkgroup). - © Sharkgroup

An zentraler Lage mit hervorragender Anbindung in der Nähe des Flughafens Zürich entsteht so ein Gebäude mit über 15.000 m² für Lager und operative Flächen, die als Kompetenzzentrum für alle Unternehmen der Sharkgroup dienen. Ein neues Zentrallager wird die bisherigen drei Außenlager ersetzen und die Transportwege um fast 20 Prozent reduzieren. Die Fertigstellung ist für Winter 2024/25 geplant.

Grundstein gelegt für weiteres Wachstum

Mit dem neuen Bodenkompetenzzentrum legt die Unternehmensgruppe nach eigenen Angaben den Grundstein zu weiterem, gesundem und organischem Wachstum. Die neun Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen der Bodenbelagsindustrie sollen durch die gebündelten Büro- und Lagerflächen für Kunden noch attraktiver werden.

Hauptmotive für die Investition von mehr als 34 Mio. CHF in das neue Gebäude sind laut Sharkgroup-Geschäftsführer Moritz Mühlebach die Zentralisierung der Läger, eine Flexibilisierung der Logistik sowie genügend Platz zu schaffen für künftige Infrastrukturerweiterungen und schnell wachsende Teams.