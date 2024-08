Seminartipp: Fugen in elastischen Wand- und Bodenbelägen

Das Gutachterbüro Rudolf Ritz veranstaltet in Zusammenarbeit mit Ardex und Sarközy Dichtstoffe die Schulung „Fugen in elastischen Wand- und Bodenbelägen“ an den Standorten Altusried, Witten und Bad Berka (Fokus auf Nassbereiche).

Weiterbildung in Theorie und Praxis: Das Seminar "Fugen in elastischen Wand- und Bodenbelägen" findet in Altusried, Bad Berka und Witten statt. - © Gutachterbüro Rudolf Ritz

In der Praxis sind auffällig mehr Reklamationen beim Thema „Fugen in elastischen Wand- und Bodenbelägen“ zu verzeichnen. Häufig sind unzureichende Produkt- und Verarbeitungskenntnisse dafür ursächlich. Im Seminar werden deshalb in Theorie und Praxis die speziellen Produktkenntnisse für eine Verarbeitung von Bodenbelägen im Nassbereich oder an der Wand ausführlich von Anwendungstechnikern der Hersteller Ardex sowie Sarközy Dichtstoffe vermittelt. Des Weiteren informiert der Sachverständige Rudolf Ritz über wichtige Aspekte der Abdichtungsnorm 18 534 und der Verarbeitungsrichtlinien bei Abläufen in Nassräumen.



Darüber hinaus stehen spezielle Informationen für den Einsatz im Nassbereich zu folgenden Bereichen im Fokus:

Sonderkonstruktion und Systemaufbau,

Untergründe in der Wand und Bodenbereich (Trockenbau, Altuntergründe, Hohlraumboden, etc.)

Flächenheizungen

Haftung und Beratung

PVC Sicherheitsböden

Fakten zum Seminar „Fugen in elastischen Wand- und Bodenbelägen“

Zielgruppe: Verarbeiter, wie Bodenleger, Raumausstatter und Maler, sowie Anwendungstechniker der Industrie, Sachverständige und Architekten

Themen:

Alles Wichtige zu Klebern, Untergründen, Dicht- und Spezialbaustoffen

Aktuelle Produktinformationen

Schäden, Normen, Anforderungen aus Sicht des Sachverständigen

Seminartermine und -orte:

10./11. September 2024 in Bad Berka (Thüringen) mit speziellem Fokus auf Nassbereiche (Dauer: 1,5 Tage)

23. Oktober 2024 in Witten (NRW) von 10.00 bis 16.00 h

14. November 2024 in Altusried (Bayern) von 10.00 bis 16.00 h

Teilnahmegebühr: 465 Euro brutto pro Person und Kurs

Anmeldung: per Mail an info@gutachter-ritz.de