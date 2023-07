Schlau: Neuen Handwerkermarkt in Chemnitz eröffnet

Seit 29. Juni 2023 bietet ein weiterer Schlau Handwerkermarkt den Handwerksbetrieben und dem Fachhandel in Chemnitz und Umgebung ein umfangreiches Sortiment sowie vielfältige Serviceangebote.

Schlau ist seit Ende Juni mit einem neuen Handwerkermarkt in der Neefestraße 86 c in Chemnitz vertreten. - © Schlau

Schlau treibt die Modernisierung und Erweiterung seiner mittlerweile über 60 Handwerkermärkte in ganz Deutschland voran. Am 29. Juni öffnete der Großhändler nach einer kurzen Umbau- und Einrichtungsphase von vier Wochen die Türen des neuen Schlau Handwerkermarktes in der Neefestraße 86 c in Chemnitz für die Profi-Kunden. Das Gebäude mit den modern gestalteten Räumlichkeiten bietet eine Verkaufsfläche von mehr als 380 m², die bei mehr Flächenbedarf entsprechend erweitert werden kann.

Ab sofort stehen von Montag bis Donnerstag von 06:30 bis 16:00 Uhr sowie am Freitag von 06:30 bis 14:00 Uhr die Schlau-Mitarbeiter den Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Das Sortiment im neuen Schlau Handwerkermarkt umfasst aktuelle Produkte, Kollektionen, Trends sowie Neuheiten aus den Bereichen Farben, Tapeten, Bodenbeläge, Werkzeuge, Bauchemie, Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) und Zubehör. Gewerbliche Kunden profitieren außerdem von Serviceleistungen, wie dem Farben-Misch-Service oder der Unterstützung durch die Schlau-Logistik. „Wir freuen uns darauf, am neuen Standort in Chemnitz und Umgebung unsere Kunden bei allen Projekten zu unterstützen und ihnen eine hohe Produktqualität zu bieten“, sagt Schlau-Bereichsleiter Frank Breuckmann.

Im Jahr 2023 sind weitere neue Standorte oder Umzüge, unter anderem in Detmold, geplant. Schlau ist derzeit mit mehr als 60 Handwerkermärkten in ganz Deutschland vertreten.