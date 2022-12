Schlau ergänzt Hausmesse

Auch im Jahr 2023 wird der Schlau Großhandel auf seine traditionelle Hausmesse in Bad Salzuflen verzichten. Im kommenden Jahr können sich Kunden stattdessen auf lokale Veranstaltungen freuen. 2024 soll die Hausmesse in einer neuen Auflage an den Start gehen.

Der Schlau Großhandel ergänzt die Hausmesse zukünftig mit lokalen Veranstaltungen. „Nach intensiven Beratungen haben wir uns dazu entschieden, anstelle einer großen Messe im kommenden Jahr, auf lokale Veranstaltungen zu setzen. So können wir unsere Kunden persönlich und gezielt treffen sowie die Kundenbindung stärken“, berichtet die Geschäftsführung. Nach den lokalen Veranstaltungen wartet dann 2024 die große Schlau Hausmesse wieder auf ihre Besucher. Dafür wird bereits an einem Konzept gearbeitet. „Die kleineren, lokalen Veranstaltungen wechseln sich dann jedes Jahr mit der großen Hausmesse ab“, so die Geschäftsführung des Schlau Großhandels. Dadurch könne den Kunden die für sie passende Veranstaltung geboten werden.