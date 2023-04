Sachverständige tagen in Köln

Die jährliche Tagung der Deutschen Sachverständigen läuft am 27. und 28. April 2023 in Köln. Gut 150 Teilnehmer tauschen sich über Fachvorträge und in Diskussionsrunden aus.

Die Deutsche Sachverständigentagung in Köln zählt in diesem Jahr rund 150 Teilnehmer. - © Svenja Reichardt

Gibt es überhaupt "anerkannte Regeln der Technik" und wenn ja, wie sinnvoll ist es, an ihnen festzuhalten? Sind LVT-Beläge tatsächlich "Alleskönner" und "Problemlöser" oder sollten Bodenleger doch lieber die Hände davon lassen? Und wie kommt ein Sachverständiger der Ursache von Parkettverfärbungen auf die Spur? In diesen Tagen (27. und 28. April 2023) stellen sich die rund 150 Teilnehmer der Deutschen Sachverständigentagung diesen und weiteren Fragen aus der Praxis. Selbstverständlich stehen auch interessante Schadensfälle auf dem Programm. Gerade die bekannten Kurzvorträge der "Lightning Talks" sorgten auch in diesem Jahr für rege Diskussionen im Plenum. Bundesinnungsmeister Manfred Weber und Prof. Dr. Andreas Rapp, stellvertretender Fachgruppenleiter der Fachgruppe Sachverständigenwesen moderieren die Veranstaltung des Bundesverband Parkett und Fußbodentechnik.