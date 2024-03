Roadshow Boden: Geballte Kompetenz in Wels

Nachhaltige Fertigkeiten von der Untergrundvorbereitung über den fertigen Boden bis zum Finish – dafür stehen sechs Profis der Bodenlegerbranche, die zur zweiten Roadshow Boden auf das Messegelände nach Wels eingeladen haben.

Die Referenten auf der Roadshow Boden schafften sechs Themen in einer Stunde. - © Mayrhofer

Die Veranstalter Mapei, B+M Newtec, Gerflor, Janser, Meyer und Weitzer Parkett stellten auch in diesem Jahr auf der Roadshow Boden ein abwechslungsreiches Programm mit viel Praxiswissen für Profis der Bodenlegerbranche auf die Beine. Die Neuauflage der Roadshow Boden fand im Rahmen der Fachmesse KOK/Keramiko statt, um hier gemeinsame Synergien zu nutzen. „Uns als Mapei ist es besonders wichtig, bei dieser Plattform als Aussteller der KOK/Keramiko und zugleich Veranstalter der Roadshow gemeinsam mit unseren Partnern dabei zu sein“, sagt Mapei-Geschäftsführer Mag. Andreas Wolf. „Geballte Kompetenz mit Fliesenlegern und Bodenlegern aus ganz Österreich ist hier anzutreffen. Wie so oft hat sich bei der Messe gezeigt: Der persönliche Austausch und das Netzwerken sind von entscheidender Wichtigkeit in unserer Branche“, zieht Mag. Wolf eine erste Bilanz.

Spannende Themen im Rahmenprogramm der Roadshow Boden

Das Rahmenprogramm der Roadshow Boden ließ Bodenlegerherzen höherschlagen. Die Veranstalter gewährten bei kurzweiligen Vorträgen spannende Einblicke in das Thema „Verlegung von Parkett und elastischen Belägen in Feuchträumen“. „Aus alt macht neu“ hieß es bei Parkett-Restaurator Martin Kranl und Thomas Schwaiger, Verkaufsleiter von Weitzer Parkett. Sie präsentierten das Nachhaltigkeitsthema „Re:Parkett“, bei dem bis zu 200 Jahre altes Parkett wieder aufbereitet wird, um einem alten Boden neues Leben zu schenken. Ganz am Puls der Zeit, denn bereits über die Hälfte der gesamten Bautätigkeit erfolgt im Bereich der Sanierung und Renovierung.

Einblicke in die Herausforderungen des Baustellenalltags

Über 200 Teilnehmer kamen zu den Vorträgen der Roadshow Boden. - © Mayrhofer

Publikumsmagnet Günther Nussbaum, bekannt aus österreichischen Bau-Sendungen, sowie Rechtsexperte Manfred Pick präsentierten mit anschaulichen Praxis-Beispielen die Herausforderungen von Rekla­ma­tionen auf der Baustelle und deren profes­sionelle Abwicklung.

Die Podiumsdiskussion mit Experten der Branche zeigte Schnittstellen zwischen den Gewerken der Bodenleger, Fliesenleger, Estrichleger und Trockenbau und bot ebenfalls interessante Einblicke in die Herausforderungen des Baustellenalltags.

Auch die Praxisvorführungen auf der Messe zogen zahlreiche Besucher an. Bauchemieprofi Mapei präsentierte live vor Ort, welche Schritte von der professionellen Abdichtung bis zur problemlosen Verlegung von Designbelägen und Parkett im Bad nötig sind. Gerflor zeigte im Live-­Stream die praktische Montage von „Mural Revela“-Wandverkleidungen sowie die Verlegung von Vinyl im Duschbereich und in der Nasszelle. Janser, Maschinenhersteller für professionelle Fußbodentechnik, führte die fachmännische Untergrundvorbereitung mithilfe von Maschinen für unterschiedlichste Bedürfnisse und Baustellengegebenheiten vor.

Zudem präsentierten die Aussteller auf ihren Messeständen die neuesten Trends und Produktlösungen und gewährten wertvolle Einblicke in die Welt der Bodenleger. Roadshow Boden – die Fachmesse des Bodenlegerhandwerks ging auch 2024 erfolgreich über die Bühne und wird laut den Veranstaltern 2026 erneut fortgesetzt.