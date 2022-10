Restaurator im Handwerk: Jetzt für Stipendium bewerben

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz vergibt gemeinsam mit einem privaten Stifter in diesem Jahr 15 Stipendien á 3.000 Euro für die Fortbildung zum geprüften „Restaurator im Handwerk – Master Professional für Restaurierung im Handwerk“. Bewerbungsschluss ist der 15. Oktober 2022.

Die 2020 neu geregelte Fortbildung zum geprüften „Restaurator im Handwerk – Master Professional für Restaurierung im Handwerk“ spezialisiert Handwerker zu Führungskräften für den Erhalt des materiellen und handwerklich-immateriellen Kulturerbes. Aufbauend auf einer langjährigen Berufsbildung mit Meisterabschluss lernen Handwerker, Kulturerbe zu erkennen, einzuordnen, zu dokumentieren, zu pflegen, zu vermitteln und weiterzugeben. Restauratoren im Handwerk wenden handwerkliche und andere Erhaltungsmethoden an und entwickeln sie weiter. Sie können Erhaltungs- und Restaurierungsplanungen erstellen, umsetzen, steuern und dokumentieren. Darüber hinaus erschließen sie den Kulturerbeerhalt als gewinnbringendes unternehmerisches Tätigkeitsfeld. Übrigens: Handwerker in der Restaurierung erzielen jährlich einen Umsatz von rund 7,5 Mrd. Euro.

Mit einer Prüfungsordnung und Rahmenlehrplänen nach bundeseinheitlichem Standard genügt diese Fortbildung höchsten Qualitätsansprüchen und bietet als Qualifikation des Dritten Beruflichen Fortbildungsniveaus eine gleichwertige Ergänzung zu akademischen Master-Studiengängen.

Damit Handwerker sich für das besondere Arbeitsfeld in der Denkmalpflege spezialisieren können, setzt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) ihr 2016 ins Leben gerufene bundesweite Stipendienprogramm zur beruflichen Fortbildung zum “Restaurator im Handwerk – Master Professional für Restaurierung im Handwerk“ fort. Die mit jeweils 3.000 Euro dotierten Stipendien ermöglichen den Besuch entsprechender Lehrgänge an anerkannten denkmalpflegerischen Bildungszentren in Deutschland. Die Auswahl der Bewerber erfolgt durch eine Fachjury.

Bewerben können sich alle Interessenten, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

• erfolgreich bestandene Meisterprüfung,

• Erfahrungen im Umgang mit denkmalgeschützten Bauten oder Altbauten, insbesondere mit Arbeiten im Rahmen der Pflege, Erhaltung und Erneuerung historischer Bausubstanz (Angabe von maximal 3 Referenzobjekten).

Die Bewerbungen sollten eine Kopie der Meisterprüfung, Arbeitszeugnisse und bebilderte Kurzdokumentationen der Referenzobjekte beinhalten. Das auszufüllende Formblatt finden Interessenten unter: Deutsche Stiftung Denkmalschutz - Stipendienprogramm "Restaurator im Handwerk".

Bewerbungen sind ausschließlich per E-Mail einzureichen und an folgende Adresse zu senden: stipendien@denkmalschutz.de. Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2022.