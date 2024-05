Repac: Neuer Leiter Category Management und Produktion

Bei Repac, Systemanbieter von hochwertigen Bodenbelägen und Zubehör aus Gehrden, hat Jan Rodenberg zum 1. Mai die Position des Leiters für Category Management und Produktion übernommen.

Jan Rodenberg hat zum 1. Mai die Position des Leiters für Category Management und Produktion bei Repac übernommen. - © Repac

Nach Abschluss seines dualen Studiums zum Diplom-Ingenieur für Holztechnik war er in der Leitung des Einkaufs für verschiedene Sortimente, darunter Bodenbeläge und -zubehör sowie Bauchemie, innerhalb der Unternehmensgruppe Brüder Schlau tätig. Zuletzt fungierte er als Einkaufsleiter bei der Windmöller GmbH. In seiner neuen Position bei Repac wird Jan Rodenberg als Leiter des Category Managements und der Produktion dazu beitragen, die Effizienz zu steigern und das Produktangebot des Unternehmens weiter zu optimieren. Rüdiger Timm, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei Repac, erklärt: „Mit Jan Rodenberg an Bord sind wir zuversichtlich, dass wir unsere strategischen Ziele erreichen und unsere Position als führender Anbieter von Bodenbelägen und Zubehör weiter ausbauen können."

Ebenfalls zum 1. Mai ist das Team durch Rainer Steiger als Gebietsverkaufsleiter und Key Account Manager verstärkt worden. Er hat in verschiedenen Positionen im Vertrieb gearbeitet, darunter bei Unternehmen wie Dr. Schutz und der B.I.G. Floorcoverings, wo er zuletzt als Key Account Manager für die Region Nord tätig war. Sein fachliches Know-how, seine Leidenschaft für seine Arbeit und seine langjährige Erfahrung im Vertrieb machten ihn zu einem herausragenden Kandidaten für die Position des Gebietsverkaufsleiters und Key Accounts, teilt der Systemanbieter Repac mit mehr als 3.500 Artikeln im Bereich Bodenbeläge und Zubehör mit.