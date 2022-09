Proline strukturiert Vertrieb und Marketing neu

Der Profilhersteller aus Boppart will künftig mit einer Doppelspitze die Kundenansprache effektiver gestalten.

Lars Arndt (li.) und Christoph Heimbach (re.) von Proline Systems. - © Proline Systems

Proline Systems hat die Verantwortlichkeiten in den Bereichen Vertrieb und Marketing neu aufgeteilt.

Lars Arndt, aktuell schon als Verkaufsleiter für die Bereiche Fliesen und Naturstein zuständig, übernimmt in der Position des Vertriebsleiters National und International die Vertriebsverantwortung für alle Produktbereiche des Traditionsunternehmens aus Boppard. In dieser Funktion ist ihm künftig auch der Vertriebsinnendienst zugeordnet.

Christoph Heimbach, der bisher im Rahmen einer Stabsstelle der Geschäftsführung Strategie und Sonderprojekte verantwortete, übernimmt zusätzlich die Leitung der Marketingabteilung. Heimbach ist ausgewiesener Marketingexperte und auf Grund früherer Tätigkeiten mit der Branche bestens vertraut.

„Mit dieser Doppelspitze können wir die Kommunikation zu unseren Kunden noch effektiver gestalten.“ so Karl-Heinz Fiedler, Geschäftsführer und Inhaber von Proline. Gerade in der aktuell sehr anspruchsvollen Marktsituation sei es wichtig, die Kräfte zu konzentrieren, um Fachhandel und Verarbeitern optimale Unterstützung in ihrer täglichen Arbeit zukommen zu lassen und neue Kunden zu gewinnen, so Fiedler weiter.

Proline wurde 1994 gegründet. Über 60 Mitarbeiter entwickeln und vertreiben heute mehr als 3 000 Produkte. Das Produktsortiment von Proline Systems reicht von Fliesenprofilen und Mattensystemen über Bodenprofile und Verlegeunterlagen bis hin zu Drainagesystemen, Abdichtungs- und Entwässerungssystemen sowie Flächenheiz- und Kühlsystemen.