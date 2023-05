Project Floors organisiert Vertrieb neu

Der LVT-Spezialist Project Floors strukturiert sein süddeutsches Sales-Team um. Zwei neue Sales Manager im Außendienst und ein neuer Key Account Manager sind zukünftig die Ansprechpartner in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern.

Project Floors strukturiert Vertriebsteam um (von links): Uwe Endres, Mirko Haupt und Danny Kuhs. - © Project Floors

Nach seiner dreijährigen Tätigkeit als Sales Manager im Gebiet Bayern Nord verlagert sich der Tätigkeitsschwerpunkt von Uwe Endres in den Key Account für Gesamtbayern. Herr Endres ist damit vorrangig Ansprechpartner für Architekten, Objekteure sowie Bauträger und Generalunternehmer.

Mirko Haupt, der zukünftige Sales Manager in Bayern Nord, bringt als Schreinergeselle viel technisches Verständnis für das Bodenlegerhandwerk mit, das er seit über 30 Jahren betreut. Ergänzt durch seine langjährige Erfahrung im Vertrieb verschiedener führender Parketthersteller, wird Haupt seinen Kunden als kompetenter Berater zur Seite stehen. Er kennt das Gebiet seit zwölf Jahren.



Ebenfalls neu im Vertriebsteam ist Danny Kuhs. Er betreut als Sales Manager ab sofort Handel, Handwerk und Architekten in Rheinland-Pfalz. Als gelernter Maler und Lackierer stammt Kuhs aus dem Handwerk und bringt praktische Verlegeerfahrung mit. Sein professionelles Profil konnte er als langjähriger Mitarbeiter im Großhandel ausbauen. In verschiedenen Führungspositionen im Innen- und Außendienst hat Danny Kuhs viel Erfahrung rund um das Produkt Designboden gesammelt. Diese möchte er künftig bei Project Floors einbringen.