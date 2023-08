Project Floors begrüßt neuen Verkaufsleiter

Detlev Winter ist seit Juli 2023 in die Position der Verkaufsleitung bei Project Floors Deutschland.

Detlev Winter ist neuer Verkaufsleiter Deutschland bei Project Floors. - © Project Floors

Der LVT-Hersteller Project Floors freut sich bekannt zu geben, dass der langjährige Mitarbeiter Detlev Winter seit Juli 2023 in die Position der Verkaufsleitung Deutschland gewechselt ist. Der gelernte Kaufmann bekleidete in den letzten Jahren die Position des Projekt Managers und verantwortete den weiteren Ausbau der Handelspartner-Betreuung insbesondere im Bereich der Objektarbeit. Als Verkaufsleiter Deutschland wird Winter künftig als Bindeglied zum vertrieblichen Außendienst fungieren und damit insbesondere die Geschäftsleitung, in Person Bernd Greve, entlasten. Greve will damit mehr Raum haben, sich auf die Aufgaben als Geschäftsführer im Vertrieb zu konzentrieren. Project Floors ist sich nach eigenen Angaben sicher, damit einen wichtigen Schritt zur Optimierung des Sales-Teams getan zu haben, um den Kunden und Partnern weiterhin den bestmöglichen Service zu bieten.