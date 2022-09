Premiere: Innungsforum Arnsberg/ Münster

Etwa 90 Teilnehmende der Parkett- und Bodenleger-Innungen Arnsberg und Münster trafen sich nun erstmals zum gemeinsamen Innungsforum in Halten am See, um den Dialog zu stärken.

Die Freisprechung der Gesellen aus der Sommerprüfung war ein Highlight des Forums. - © Kreishandwerkerschaft Münster

Am 16. und 17. September fanden sich die aktiven Mitglieder der Innungen Arnsberg und Münster zusammen. Auch Gastmitglieder aus der Industrie waren unter den Teilnehmern, um den Referenten zu folgen, Erfahrungen auszutauschen und den Dialog zwischen den beiden Innungen zu stärken. „Wir hatten schon lange überlegt, wie wir die guten innungsübergreifenden Kontakte, die wir im Bereich der Ausbildung bereits leben, für alle Mitglieder nutzbar machen“, erklärte Matthias Rohde, Obermeister Arnsberg in seinem Grußwort. Hermann Stellermann, Obermeister Münster, hob in seinen eröffnenden Worten das Engagement hervor, mit dem die Vorstände beider Innungen im Vorfeld das Rahmenprogramm abstimmten.

Neben der Übergabe des Silbernen Meisterbriefs an Detlef Diehl, Vorstandsmitglied und Prüfungsausschussvorsitzender der Innung Münster, gilt die feierliche Freisprechung der jungen Gesellen aus der Sommerprüfung zu den Highlights der Veranstaltung. Prüfungsbester aus Münster ist Eloy Gutierrez Serrano (Ausbildungsbetrieb Fußboden Brendel GmbH, Recklinghausen). Prüfungsbester der Innung Arnsberg wurde Jakub Skrzypecki (Ausbildungsbetrieb Parkett Michalak GmbH, Herne).