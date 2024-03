Premiere der Messe Schlau@Berlin

Rund fünfzig Aussteller der Branche haben sich in Berlin auf der Schlau@Berlin, der Hausmesse des Großhändlers Schlau, mit ihren Neuheiten präsentiert.

Modedesigner Guido Maria Kretschmer (Mitte), Fernsehkoch Ralf Zacherl (links) und Moderatorin Ruth Moschner (rechts) bei Schlau in Berlin. Bild: © bwd

Schauplatz waren die Wilhelm Hallen in Berlin-Reinickendorf, zu der am ersten Märzwochenende rund 4.000 Gäste kamen. Die Themen: Produktneuheiten für Farben, Tapeten, Bodenbeläge, Werkzeuge und Zubehör. Für Glamour sorgten die Prominenten, allen voran der Modedesigner Guido Maria Kretschmer, der seine aktuelle Tapetenkollektion bewarb. Flankiert wurde er von Fernsehkoch Ralf Zacherl und Moderatorin Ruth Moschner. Christoph Wackerbauer, Geschäftsführer der Schlau Großhandels GmbH & Co. KG, einem Unternehmen der Gruppe Brüder Schlau, erklärte: „Wir rechnen für dieses Jahr mit Stabilität in der Umsatzentwicklung.“

Die Veranstaltung in Berlin markiert den Auftakt einer Veranstaltungsreihe. Schlau setzt dabei auf wechselnde Großstädte und unverbrauchte Messe-Orte. Dirk Marks, Bereichsleiter Marketing Unternehmensgruppe Brüder Schlau, plant mit einer Messe alle zwei Jahre mit der Möglichkeit, dazwischen kleinere Events auszurichten: „Es bleibt ein bisschen eine Überraschung, wo wir als Nächstes sein werden, aber das werden wir rechtzeitig kommunizieren.“ In der bwd 4 berichten wir ausführlich aus Berlin von der Messe.