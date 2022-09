PCI wird nicht mehr auf der Messe BAU ausstellen

Die PCI Gruppe mit ihren beiden Leitmarken PCI und THOMSIT richtet die Ansprache ihrer Kunden neu aus. Große Messen wie die BAU werden nicht mehr beschickt.

Holger Sommer, Director Business Unit Floor Laying Systems: PCI künftig nicht mehr auf der BAU. Bild: PCI - © PCI

Die PCI Gruppe mit ihren beiden Leitmarken PCI und THOMSIT stellt nicht mehr auf der BAU aus. Die PCI Gruppe will stattdessen zukünftig auf segmentspezifische Events und zielgerichtete Veranstaltungen setzen. Ziel dieser Neuausrichtung sei eine noch individuellere Kundenansprache.

Die die Wünsche und Ansprüche der Kunden haben sich verändert, wie Markus Spießl, Vertriebsdirektor Deutschland bei PCI, und Holger Sommer, Director Business Unit Floor Laying Systems, einstimmig erläutern: „In zahlreichen Gesprächen hat sich immer mehr gezeigt, dass unsere Kunden eine individuellere Ansprache bevorzugen. Innovative Formate mit Fokusthemen geben uns die Möglichkeit, noch zielgerichteter und flexibler auf unsere Kunden einzugehen.“

Daher plant die PCI Gruppe künftig spezifische Veranstaltungen für die verschiedenen Kundensegmente. „Unser Ziel ist es, nahe am Markt und an unseren Kunden zu sein. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die finanziellen Mittel in 2023 nicht mehr für große Veranstaltungen wie z.B. die BAU in München, sondern für maßgeschneiderte kleinere Events zu verwenden“, so Stephan Tschernek, Leiter Marketing PCI Gruppe.