02.12.2020

PCI-Gruppe: Vukic neuer Leiter Produktmanagement

Ivica-Nikola Vukic hat am 14. September 2020 die Leitung des Produktmanagements der PCI-Gruppe übernommen. Der Diplom-Kaufmann verantwortet damit die Schnittstelle zwischen Entwicklung, Marketing und Technik und berichtet an Stephan Tschernek, Leiter Marketing der PCI-Gruppe.

Ivica-Nikola Vukic ist neuer Leiter Produktmanagement bei der PCI-Gruppe. - © PCI Augsnurg GmbH

Der 47-jährige Ivica-Nikola Vukic bringt 18 Jahre Berufserfahrung im Marketing- und Produkt­management, u.a. in der Baustoffindustrie mit. Der studierte Diplom-Betriebs­wirt war bei verschiedenen Unternehmen im Handel und der Industrie in leiten­den Positionen tätig, zuletzt als Leiter Produktmanagement bei der Wienerber­ger AG in Wien, einem führenden Anbieter von Baustoff- und Infrastruktur­lösungen.

Als Leiter Produktmanagement ist Vukic verantwortlich für die umfassende Betreuung des gesamten Produktsortiments der beiden Marken PCI und Thomsit. Auch die zentrale Anwendungstechnik sowie Entwicklung und Einführung neuer Produkte gehören zu seinem Aufgaben­bereich. Dabei steht für ihn besonders im Fokus, neue Produktentwicklungen zu initiieren, die die Trends und Kunden­wünsche in konkrete Produkte umsetzen. Vukic: „Wir entwickeln nicht Produkte, sondern ganzheitliche Lösungen, die dem Kunden Mehrwert bieten.“