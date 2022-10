PCI: erster Platz bei Studie "Höchste Qualität 2022"

Die PCI Augsburg GmbH wurde im Oktober 2022 erneut vom renommierten F.A.Z.-Institut ausgezeichnet und erzielte in der Studie „Höchste Qualität 2022“ den ersten Platz mit der höchstmöglichen Punktzahl in der Kategorie Baustoffe und -Zubehör.

Erster Platz für PCI bei Studie "Höchste Qualität 2022“ (im Bild der Hauptsitz des Unternehmens in Augsburg). - © PCI

Die Qualität von Produkten und Dienstleistungen ist essenzieller Erfolgsfaktor für Unternehmen. Sie prägt die Wahrnehmung von Unternehmen – und ist da­mit ein bedeutendes Kriterium in der Kaufentscheidung. Vor diesem Hinter­grund hatte das F.A.Z.-Institut in der Studie „Höchste Qualität 2022“ 19.000 Un­ternehmen innerhalb des Untersuchungszeitraums vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 in verschiedenen Themenfeldern von Kundenzufriedenheit über Innovationsgrad bis hin zu Nachhaltigkeit und Weiterempfehlung analy­siert sowie detaillierte Fragen zu Qualitätsmanagement, Qualitätskontrollen, Kundenservice usw. gestellt. Dabei erzielte die PCI Augsburg GmbH mit 100 von 100 möglichen Punkten erneut den ersten Platz in der Kategorie Baustoffe und -Zubehör.