PCI: Doppelsieg bei VBÖ-Studie „Die Besten der Branche“

Die PCI Augsburg GmbH erzielte in der Studie „Die Besten der Branche“ des Verbandes der Baustoffhändler Österreich (VBÖ) sowohl im Branchen-Cluster „Bauchemie“ als auch in der Gesamtwertung aller Branchen den ersten Platz.

PCI erzielt Doppelsieg in der Lieferantenbewertung des österreichischen Baustofffachhandels (v.l.n.r.): Ewald Kronheim BA (VBÖ-Präsident), Albert-Roman Sigmund (PCI-Fachberater, Niederlassung Wien), Karl Hofbauer (Leiter der PCI-Niederlassung Wien) sowie die VBÖ-Vizepräsidenten Ing. Johannes Kauer und Mag. Robert Grieshofer bei der Preisverleihung „Die Besten der Branche“. - © Verband der Baustoffhändler Österreichs, VBÖ

Die Studie „Die Besten der Branche“ wird im Auftrag des VBÖ seit 1978 jährlich durchgeführt, um die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Baustoffhandel und Baustoffindustrie zu stärken und zu verbessern. PCI wurde in diesem Jahr sowohl im Cluster „Bauchemie“ als auch in der Gesamtwertung, in der die Ergebnisse aller Lieferanten (all over) über alle Branchen-Cluster hin­weg übergreifend verglichen wurden, mit dem ersten Platz ausgezeichnet.

PCI ist Branchen- und Gesamtsieger bei VBÖ-Studie

„Wir sind auf diesen Doppelsieg außerordentlich stolz. Im letzten Jahr hatten wir bereits zu den Top 3 bei den 'Besten der Branche' gezählt und anhand der Einzelantworten der Analyse analysiert, worin wir uns noch verbessern kön­nen. Wir freuen uns, dass dies nun Früchte trägt und möchten uns bei unseren Partnern im Baustoffhandel für die Auszeichnung bedanken. Ebenso danken wir unseren Mitarbeitern, die jeden Tag ihr Bestes für eine hohe Produktquali­tät geben, sowie dem PCI-Außendienst, der unsere hohe Servicequalität jeden Tag unter Beweis stellt“, sagt Karl Hofbauer, Leiter der Niederlassung Wien der PCI Augsburg GmbH.

Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern bauchemischer Produkte in Deutschland mit rund 1.150 Mitarbeitern und knapp 350 Millionen Euro Umsatz.