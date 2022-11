PCI: Dispersionsanlage verdoppelt Produktion

Die PCI Augsburg verdoppelt mit einer neuen Dispersionsanlage ihre Produktionskapazität. Dr. Wolfgang Hübschle, Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg, weihte zusammen mit der Geschäftsführung und dem Projektteam die Anlage am 17. November 2022 ein.

Feierliche Einweihung der erweiterten PCI-Dispersionsanlage. Von links: Frank Rösiger, technischer Geschäftsführer PCI Augsburg, Dr. Wolfgang Hübschle, Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg und Stefan Harder, Geschäftsführer PCI Augsburg. - © PCI Augsburg

Ab Dezember 2022 wird sie im Volllastbetrieb laufen, die neue Dispersionsanlage von PCI Augsburg. Mit einer Investition im höheren einstelligen Millionenbetrag hat das Unternehmen seinen Hauptstandort erweitert. In der bestehenden Dispersionsanlage produzierte PCI nach eigenen Angaben rund 9.000 Tonnen im Jahr. Die erweiterte Anlage verdopple diese Gesamtkapazität auf etwa 18.000 Tonnen pro Jahr. Im neuen Teil der werden Produkte wie zum Beispiel Kleber gefertigt.

Am 17. November 2022 fand die offizielle Einweihung der Anlage statt. Mit dabei war Augsburgs Wirtschaftsreferent und Mitglied des Stadtrats Dr. Wolfgang Hübschle. „Mit rund 500 Beschäftigten ist PCI in Augsburg einer unserer größten Arbeitgeber. Ich freue mich über diese Investition in die Zukunft, die nicht nur den Unternehmensstandort, sondern auch den Wirtschaftsstandort Augsburg stärkt,“ so Hübschle. Frank Rösiger, technischer Geschäftsführer der PCI Augsburg, erklärt: „Die Erweiterung der Dispersionsanlage gehört zu unserer Strategie, das Unternehmen durch moderne Fertigungsanlagen für die Zukunft zu rüsten.“