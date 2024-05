Parkettprofis laufen für den guten Zweck  

Nach dem virtuellen Marathon im vergangenen Jahr fand der diesjährige Lauf der Parkettprofis, einer Marketing Initiative der Pallmann GmbH aus Würzburg, wieder im Rahmen des Würzburg Marathons am 26. Mai statt.

Das Parkettprofi Laufteam 2024 bei der Scheckübergabe an Heinz Elflein von der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg. - © Pallmann

Unter dem Motto „Gemeinsam läuft`s“ sammelte das Team insgesamt 174 Kilometer. Die meisten Läufer im orangefarbenen Trikot wählten die Distanz von zehn Kilometern; einige wagten sich auch an den Halbmarathon und ein Parkettprofi meisterte sogar die Marathondistanz von 42 Kilometern. „Die Motivation in unserem Team war wie immer gigantisch groß. Alle wissen, dass sie mit uns zusammen für den guten Zweck antreten. Und das treibt natürlich zusätzlich an.“ so Klaus Stolzenberger von Pallmann, der sich selbst für die Zehn-Kilometer-Strecke entschieden hatte. Auch in diesem Jahr wurde pro gelaufenem Kilometer ein Euro an die Elterninitiative „Regenbogen“ leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V. gespendet. Am Ende des Tages rundete die Pallmann GmbH die Summe auf tausend Euro auf und überreichten den Spendenscheck an Karl-Heinz Elflein von der Elterninitiative.