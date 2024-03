Parkettindustrie unterstützt „Holz rettet Klima”

Der Verband der Deutschen Parkettindustrie (vdp) ist jetzt Teil der Brancheninitiative „Holz rettet Klima”. Das hat der Verband anlässlich seiner jüngsten Vorstandssitzung bekannt gegeben.

Der Verband der Deutschen Parkettindustrie unterstützt die Brancheninitiative „Holz rettet Klima“. - © Deutsche Holzwirtschaft

Holz rettet Klima ist die Ende November 2023 aufgelegte Brancheninitiative der deutschen Holzwirtschaft. Mit Botschaftern wie dem Skispring-Ass Andreas Wellinger hat die Initiative über den Kosmos der Holzwirtschaft hinaus bereits viel Aufmerksamkeit erregt.

Parkett speichert Kohlenstoff

„Gerade der Einsatz von Holz für nachhaltiges Bauen und Wohnen ist unverzichtbar für die Reparatur des Klimas. Dazu gehört unbedingt der Einsatz von Kohlenstoff speicherndem Holzfußboden. Mehrschichtparkett speichert rund 3,5 kg Kohlenstoff pro Quadratmeter. Allein mit der 2022 in Deutschland abgesetzten Menge an Mehrschichtparkett wurden somit rund 36 Mio. kg Kohlenstoff gespeichert. Hinzu kommen weitere Parkettarten”, erläutert VDP-Vorsitzende Michael Schmid. und betont: „Parkett ist Natur pur und passt bestens zu den Vorlieben der Verbraucher in Deutschland. Wir freuen uns auf die Mitwirkung in der Initiative.”