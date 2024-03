Parador strukturiert Vertriebsorganisation neu

Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres am 1. April 2024 strukturiert Parador seinen nationalen und internationalen Vertrieb neu. Dirk Boll leitet den neuen Vertriebsbereich EMEA.

Parador strukturiert seinen nationalen und internationalen Vertrieb neu. - © Parador

„Wir fassen die Teams Central Europe und International zu einer Einheit zusammen, die Kontinentaleuropa, Skandinavien, Osteuropa, den Mittleren Osten sowie Afrika umfasst. Damit schaffen wir zusätzliche Synergien innerhalb der Organisation in den Bereichen Kundenservice, Produktmanagement und Vertriebsunterstützung und bündeln unser Know-how in den Bereichen Fachhandel, DIY und Commercial Business, um übergreifend zu wachsen“, begründet CEO Neel Bradham diesen Schritt.

Dirk Boll, der im November 2023 zu Parador kam, leitet den neu geschaffenen Vertriebsbereich als verantwortlicher Director of Sales EMEA und berichtet in dieser übergeordneten Funktion direkt an Neel Bradham.

Mit Stefan Armasow als neuem Head of Sales Western Europe begrüßt Parador zum 1. April 2024 einen erfahrenen Branchenkenner, der bereits in verschiedenen Regionen und Kanälen im Bereich Bodenbeläge und Raumausstattung tätig war. Nach leitenden Positionen bei Kährs und Haro war Stefan Armasow zuletzt als Vice President Sales für den weltweit agierenden LVT-Hersteller Vertex tätig. Stefan Armasow verantwortet den Vertrieb in Portugal, Spanien, Frankreich, Italien und Benelux. In der neu geschaffenen Position berichtet er an Dirk Boll.

Die übrigen Vertriebsstrukturen bleiben unverändert.