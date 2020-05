26.05.2020

Parador startet Online Brand Store für Endverbraucher und Handelspartner

Mit einer neuen Plattform will Parador den stationären Handel und e-Commerce verbinden und dabei die Handelspartner beteiligen.

Mit dem neuen Parador Online Brand Store, der ab 03. Juni 2020 online gehen wird, hat das Unternehmen auf www.parador.de nach eigenen Angaben eine neue e-Commerce-Plattform geschaffen, die ein direktes Einkaufserlebnis für den Endkunden mit dem direkten Geschäftserfolg des Handels verbindet. Verbraucher können künftig das komplette Parador Sortiment im Online Brand Store direkt kaufen. Parador setzt dabei auf eine klare Markenstrategie und bietet alle Produkte zum UVP an.

„Der Parador Online Brand Store ist Teil einer auf die Zukunft ausgerichteten, verlässlichen Partnerschaftsstrategie und auf die Verknüpfung unserer gemeinsamen Geschäftsinteressen fokussiert“, betont Stefan Kükenhöhner, Geschäftsführer Vertrieb und Produktmanagement (CSO). „Wir glauben an die Profession und Relevanz des Handels und an den hohen Wert einer engen Bindung zum Verbraucher“. Darum wurde eine e-Commerce-Plattform geschaffen, die die Wünsche und Anforderungen des Handels und der Endkunden erfolgreich miteinander verbindet und die regionalen Handelspartner aktiv einbindet.

Erfolgsbeteiligung für den Handel

Die im Online Brand Store erzielten Erträge sollen anteilig in Form einer Erfolgsbeteiligung mit dem Handel geteilt werden. Sobald ein Verbraucher einen Artikel im Online Brand Store erwirbt, bekommt derjenige Parador Händler, der zum Kunden geographisch am nächsten liegt, eine Beteiligung an dessen Nettoumsatz. Die Zuordnung erfolgt über eine Geo-Lokalisierung, so dass die Verteilung logisch, nachvollziehbar und vollkommen transparent geschieht, versichert Parador. Die Erfolgsbeteiligung wird quartalsweise gutgeschrieben.

Kundendaten sind die neue Währung

Neben dem Online-Kauf haben Kunden die Möglichkeit, ihr Wunschprodukt online zu reservieren und die Ware im Anschluss bei einem der über 1.500 Parador Handelspartner in Deutschland vor Ort zu kaufen und abzuholen. „Kundendaten sind die „neue Währung“. Beratung und Service vor Ort sind nach wie vor für viele Kunden entscheidende Faktoren bei der Kaufentscheidung. Unsere Handelspartner erhalten kostenlos von uns sowohl diese wertvollen Informationen und generierten Kundenkontakte als auch den jeweiligen Verkaufsabschluss an sich“, so Stefan Kükenhöhner.