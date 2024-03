Parador: Produktmanagement unter neuer Leitung

Sven Kleinsang hat zum 19. Februar 2024 die Leitung des Produktmanagements bei Parador übernommen.

Sven Kleinsang hat die Leitung des Produktmanagements bei Parador übernommen. - © Parador

Als neuer Head of Product Management verantwortet Sven Kleinsang die Gesamtleitung des Produktmanagements bei Parador und berichtet in dieser Funktion direkt an Geschäftsführer und CTO Pier Vincenzo Marozzi.

Sven Kleinsang ist Dipl.-Kaufmann und blickt auf langjährige Erfahrung im Produktmanagement und Marketing mit besonderem Fokus auf den Distributionskanäle Fachhandel und DIY zurück. Nach Stationen in verschiedenen Führungspositionen u.a. bei der Makita-Gruppe, Seca sowie der Positec Germany GmbH war der 48-Jährige zuletzt als Leiter Marketing, Category Management und Procurement bei kwb Germany, einem internationalen Systemanbieter für universelles Elektrowerkzeugzubehör und Handwerkzeug.