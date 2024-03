Parador: Neuer Vertriebsleiter für Großbritannien und Irland

Peter Minns übernimmt bei Parador die neu geschaffene Position des Vertriebsleiters UK und Irland. Minns gilt als ausgesprochener Branchenexperte.

„Mit Peter Minns haben wir einen echten Branchenexperten und erfahrenen Fachmann mit globaler Erfahrung und Insiderwissen gewonnen, um auf dem britischen und irischen Markt erfolgreich zu wachsen“, sagt CEO Neel Bradham. „Großbritannien/Irland ist einer unserer strategisch wichtigsten Kernmärkte und wir sehen dort ein starkes Wachstumspotenzial für die Marke, insbesondere im Commercial- und Objekt-Bereich. Wir freuen uns, dass wir sowohl unser globales Führungsteam verstärken als auch einen Fachmann wie Peter gewinnen konnten, der unsere Maßnahmen in Großbritannien und Irland leiten wird. “

Peter Minns blickt auf langjährige Vertriebserfahrungen bei namhaften internationalen Interieur-Marken in Großbritannien, den USA sowie Kanada zurück. Nach Stationen bei Atkinson & Kirby und Tarkett war der 56-Jährige zuletzt langjähriger Geschäftsführer der Bauwerk-Gruppe in Großbritannien und Irland und hat als Managing Director die Marke Boen in den USA aufgebaut.

Als Mitglied des Executive Leadership Teams von Parador wird Peter Minns direkt an CEO Neel Bradham berichten.