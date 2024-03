Parador: Hausmesse und neues Logistikzentrum

Noch bis heute finden in Coesfeld die „Parador Perspectives“ statt.

Die Parador-Geschäftsführer Lutz Michaelsen (links), David Neel Bradham und Pier Vincenzo Marozzi (rechts) in Coesfeld.

Bild: ©bwd

Zu der Hausmesse am Firmensitz des Bodenbelagsherstellers kommen in diesem Jahr rund 500 internationale Gäste. Im neu gestalteten Trendcenter zeigt das Unternehmen Neuheiten aus den Bereichen Laminat, Vinyl und dem Designbelag Modular One. Parallel dazu hat das neue Logistikzentrum seinen Betrieb aufgenommen: Nach weniger als einem Jahr Bauzeit und rund drei Monaten Einrichtungsphase steht das Mammutprojekt mit 60.000 Quadratmeter großem Betriebsgelände für eine der größten Investitionen in der Firmengeschichte von Parador. Wir berichten in der bwd 5 ausführlich von der Veranstaltung.