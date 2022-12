Parador erweitert Geschäftsleitung

Seit 1. Dezember 2022 zeichnet Pier Vincenzo Marozzi als neuer Chief Technology Officer (CTO) für die Themenbereiche Produktion, Produktentwicklung sowie Qualitäts- und Umweltmanagement bei Parador verantwortlich.

Parador hat sein Geschäftsleitungsteam komplettiert: Pier Vincenzo Marozzi, Lutz Michaelsen, Stefan Kükenhöhner und Ulrich Ketteler (v.l.). - © Parador

„Mit Pier Vincenzo Marozzi haben wir einen erfahrenen Experten im Bereich der Produktions- und Prozesssteuerung gewinnen können, der unseren ambitionierten Wachstumskurs maßgeblich mit unterstützen wird. Ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und einen engen Austausch im nun komplettierten Geschäftsleitungsteam“, betont Parador Geschäftsführer Stefan Kükenhöhner.

Pier Vincenzo Marozzi war zuletzt als Head of Production & Technology Management für die Roto Frank FFT GmbH tätig, einem internationalen Hersteller für Fenster- und Türbeschläge. Zuvor hat Marozzi in langjährigen Führungspositionen in verschiedenen produzierenden Branchen umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Die Parador-Geschäftsleitung wird komplettiert durch Ulrich Ketteler als Chief Financial Officer (CFO) sowie Lutz Michaelsen in der Funktion des Chief Supply Chain Officer (CSCO). Die Gesamtverantwortung bei Parador übernimmt weiterhin Stefan Kükenhöhner als Geschäftsführer und Chief Sales Officer (CSO).