Pallmann veranstaltet Würzburger Holztage 2024 im Juni

"Chancen. Wege. Erfolge." lautet das Motto der Würzburger Holztage 2024. Pallmann lädt am 7. Juni wieder Parkettleger aus ganz Deutschland und Österreich zum Netzwerken und Weiterbilden ein.

Auch in diesem Jahr finden die Würzburger Holztage wieder in der Orange World bei Pallmann statt.

Die diesjährigen Würzburger Holztage finden erneut im Schulungszentrum der Pallmann GmbH, in der Orange World, am Standort in Würzburg statt. Mit einem abwechslungsreichen Vortragsprogramm widmet sich die Veranstaltung dem spannenden Thema Zukunft.

Würzburger Holztage haben die Meister der Zukunft im Fokus

Zum Start in den Tag stehen die Meister der Zukunft im Fokus. Holger Wiehle geht im ersten Teil seines Vortrags auf die Meisterreform und die Zukunft des Parkettlegerhandwerks ein. Anhand von aktuellen Beispielen aus seiner Praxis als Sachverständiger gibt er zudem wertvolle Tipps zur Vermeidung von Schäden.

Im Anschluss blicken Michael Röster und Dirk Nitschke mit der Marketingbrille in die Zukunft und geben Tipps, was bei der Vielzahl an Marketingtools wirklich sinnvoll für den Unternehmer im Handwerk ist.

So kann die Unternehmensnachfolge gelingen

Am Nachmittag nimmt das Unternehmen Fußboden Köhler die Teilnehmer mit auf die Reise des Generationswechsels in einem Handwerksunternehmen. Die Teilnehmer erfahren aus erster Hand, wie die Unternehmensnachfolge erfolgreich gelingen kann.

Zum Abschluss des Tages richtet sich der Blick dann auf die Arbeitswelt von Morgen. Zukunftsexperte Collin Croome zeigt auf, wie sich die neuesten Technologien wie KI & Co. auch auf den Arbeitsalltag im Handwerk auswirken werden. Bei der anschließenden Holztage-Party kann man den Tag gemeinsam ausklingen lassen.

Teilnehmer profitieren noch bis 31. März 2024 vom Frühbucherrabatt und erhalten 10 Prozent Ermäßigung auf die Seminarkosten. Hier geht's zur Anmeldung zu den Würzburger Holztagen.