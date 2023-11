Pallmann trauert um Holger Pimpl

Die Mitarbeiter des Parkettspezialisten Pallmann aus Würzburg trauern um ihren Kollegen und Freund Holger Pimpl.

Holger Pimpl verstarb im Alter von 49 Jahren. - © Pallmann

Für alle unfassbar und völlig unerwartet ist der Fachberater am Freitag, den 17. November 2023, im Alter von 49 Jahren viel zu früh verstorben. Als Außendienstmitarbeiter war er seit 2011 für Pallmann tätig und war geschätzter Ansprechpartner für die Kunden in Baden-Württemberg. „Mit viel Engagement und Herzblut stand er seinen Kunden stets mit Rat und Tat zur Seite. Mit seiner herzlichen und offenen Art konnte er seine Kunden für die Marke Pallmann und sich begeistern.“, so Geschäftsführer Stefan Neuberger. „Wir danken Holger für alles, was er für uns geleistet hat. Er wird für immer ein Teil der Pallmann-Familie bleiben.“