03.05.2021

Pallmann: Julia Stemann unterstützt das Marketing

Julia Stemann unterstützt ab sofort das Marketing rund um die Produkte der Marke Pallmann. Die Marketingallrounderin hat in Ravensburg studiert und an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt ihren Master gemacht.

Julia Stemann ist neue Marketing Managerin bei Pallmann. - © Pallmann

Nach einem Studium der Medien- und Kommunikationswirtschaft in Ravensburg absolvierte Stemann anschließend ihren Master in Marken- & Medienmanagement an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt. Im Anschluss sammelte sie Erfahrungen als Marketing Managerin eines bekannten Familien- und Erlebnisbads. Neben breit gefächerter Expertise im Marken- und Veranstaltungsmanagement bringt die Marketingallrounderin umfangreiche Fremdsprachenkenntnisse und Auslandserfahrung mit.